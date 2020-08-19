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Саминвестор
Саминвестор

Кредитные ставки превышают доходность вкладов в 2,5 раза

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что стоимость розничных кредитов на фоне кризиса превысила доходность вкладов в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FrankRG.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
REGNUM

Российские банки сохраняют кризисный уровень ставок по кредитам и депозитам

REGNUM19:28
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг
REGNUM05:56
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Компании смогут использовать смартфоны в качестве терминалов

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что российские банки начали тестировать технологию, которая позволит их корпоративным клиентам использовать смартфоны в качестве терминалов при оплате через «Систему быстрых платежей».
Саминвестор02:05
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Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными

Выборы президента Белоруссии не были идеальными и белорусское руководство это признает, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью программе «60 минут» на телеканале "Россия-1".
Национальная служба новостей06:50
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Белоруссии.
РБК06:51
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Ударивший девочку ножом в Анапе не смог объяснить свой поступок

Приезжий из Казахстана, напавший в Анапе на 12-летнюю девочку, пока не может объяснить, что сподвигло его на этот поступок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
РИА Новости04:20
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Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов

По информации Минздрава, в конце прошлой недели 43-летнего жителя Бреста Геннадия Шутова, получившего ранение во время митингов, перевели из областной больницы на лечение в госпиталь Министерства обороны.
РИА Новости06:12
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