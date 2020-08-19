Кредитные ставки превышают доходность вкладов в 2,5 раза

ТК Звезда 16

Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что стоимость розничных кредитов на фоне кризиса превысила доходность вкладов в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FrankRG.