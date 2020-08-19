Кредитные ставки превышают доходность вкладов в 2,5 раза
Сегодня, 19 августа 2020 года, стало известно, что стоимость розничных кредитов на фоне кризиса превысила доходность вкладов в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FrankRG.В источнике
С чего всё началось
Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов
Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
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