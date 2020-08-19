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Стоимость кредитов превысила ставки по вкладам в 2,5 раза

Информация от 11 крупнейших российских банков свидетельствует о том, что стоимость потребительских кредитов на фоне коронавирусного кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
Подробнее о событии
REGNUM

Ничего удивительного: кредиты в 2,5 раза дороже депозитов

REGNUM07:31
Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

Лукашенко пригрозил Западу ответственностью за разжигание беспорядков

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД республики предупредить западных лидеров и президента Украины Владимира Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков на белорусской территории.
Лукашенко пригрозил Западу ответственностью за разжигание беспорядков
Экономика сегодня08:48
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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
РИА Новости09:55
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52

В Белоруссии создали «народно-патриотическое движение»

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил, что создал «народно-патриотическое движение», чтобы избежать раскола республики.
Московский Комсомолец09:04
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