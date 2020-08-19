Стоимость кредитов превысила ставки по вкладам в 2,5 раза

ТК Звезда 17

Информация от 11 крупнейших российских банков свидетельствует о том, что стоимость потребительских кредитов на фоне коронавирусного кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза.