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Доля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет

Шоу-бизнес Дочь Пескова вместе с Песковым примерила усы Пескова Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза разместила в сториз Instagram видео, на котором вместе с отцом примерила одну из функций «масок» в социальной сети, наложив себе на лицо усы, очень похожие на те, что есть у ее известного отца.

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Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Политика Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.

Общество Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.