Финансы
Rambler News ServiceДоля плохих кредитов в России сократилась до минимума за 5 лет
ЦБ отмечает, что на фоне принимаемых регулятором мер наметилось замедление в необеспеченном потребительском кредитовании: годовые темпы роста снизились до 23,5% на 1 октября 2019 года по сравнению с максимумом в 25,3% на 1 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Общество
Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%
В этом году в России «черная пятница» состоялась в седьмой раз.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Шоу-бизнес
Дочь Пескова вместе с Песковым примерила усы Пескова
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза разместила в сториз Instagram видео, на котором вместе с отцом примерила одну из функций «масок» в социальной сети, наложив себе на лицо усы, очень похожие на те, что есть у ее известного отца.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Гаджеты
Deepcool Gammaxx GT V2: башенный кулер для процессоров AMD и Intel
Компания Deepcool анонсировала процессорный охладитель Gammaxx GT V2, рассчитанный на использование в настольных компьютерах игрового класса.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик.
Общество
НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Происшествия
«Криминальный бой» в центре Киева, в котором погиб ребёнок, устроили «атошники-добровольцы»
Убийцами трёхлетнего сына бизнесмена и депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева (машина, в которой находились Соболев и его сын, была расстреляна накануне в Киеве) оказались «добровольцы-атошники» из батальона «Аратта».
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Футбол
Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020
Тренер запретит футболисту «Реала» играть в гольф во время Евро-2020, чтобы Бэйл полностью сосредоточился на футболе.
Политика
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предложил закрепить за русским языком статус единственного государственного, таким образом исключив из списка госязыков украинский.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Карелии педофила приговорили к 21 году за убийство девочки
ЧП произошло в сентябре 2018 года. Девочка утром пошла в школу, но в классе так и не появилась.
Технологии
В Новосибирске создали «умный» источник питания самолетов для Арктики
Прототип первого в России "умного" аэродромного источник питания для самолетов разработали специалисты Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ).
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Происшествия
Опубликовано видео с предполагаемым убийцей двух девушек на Урале
Следственный комитет опубликовало видео с изображением подозреваемого в убийстве двух девушек на горнолыжном курорте в Екатеринбурге, которое произошло в августе 2018 года.
Единоборства
Емельяненко обещал «побить» олимпийского чемпиона по боксу
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.