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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.В источнике
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Коммерсантъ

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Коммерсантъ07:09
РБК

Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2»

РБК03:53
Известия

Глава Uniper выразил надежду на окончание строительства «Северного потока – 2»

Известия05:17
ТАСС

Uniper не получал писем от сенаторов США о санкциях против «Северного потока - 2»

ТАСС05:44
RT на русском

Партнёр «Северного потока — 2» оценил риск незавершения проекта

RT на русском02:49
РИА Новости

Партнер «Северного потока — 2» заявил о риске прекращения проекта

РИА Новости02:17
Lenta.ru

Партнер «Газпрома» впервые допустил срыв «Северного потока-2» из-за США

Lenta.ru02:15

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности
Газета.Ru05:17
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Суд обязал Uber и Lyft считать водителей полноценными сотрудниками

Компании, занимающиеся вызовом пассажиров, вместе с другими фирмами, работающими в условиях гиг-экономики, сопротивляются классификации своих водителей как наемных работников, что, по словам защитников трудящихся, дало бы работникам большие преимущества и права.
ITZine.ru05:15

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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