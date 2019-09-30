Экономика
РБККредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб
Контрагент Utair компания «Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве авиакомпании, карточка дела размещена в системе «Электронное правосудие». Сумма задолженности, из-за которой было подано заявление, составляет 307,8 тыс. руб. Исковое заявление компания направила 27 сентября.
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Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Финансы
В России вырос средний срок ипотеки
Соответственно выросла и средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости.
ИА СИА-Пресс 28 сентября в 06:27
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Шоу-бизнес
Дана Борисова пожаловалась на проблемы с лишним весом
Недавно знаменитость пожаловалась поклонникам на лишний вес. Как оказалось, телеведущая заметно поправилась.
OAnews вчера в 05:38
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Здоровье
Врачи назвали признаки микроинсульта
Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Футбол
Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»
Спорт-Экспресс вчера в 06:36
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Зауралье депутат, напавший на госслужащего, заплатит штраф
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор вступил законную силу.
Уральский меридиан 03:27
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Политика
Конгресс США хочет добиться расшифровки переговоров Трампа и Путина
Ранее в СМИ сообщалось, что администрация США в последнее время ограничивала доступ своим сотрудникам к записям телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Коммерсантъ вчера в 12:59
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года
Согласно новым правилам пожарной безопасности, вступающим в силу с 1 октября 2019-го, на балконах и лоджиях жилых домов, общежитий и гостиниц запрещается разводить открытый огонь.
ФАН 03:40
Космос
Оренбургский музей космонавтики приготовил новую программу
В рамках Всемирной недели космоса оренбургский музей космонавтики проводит мероприятия, посвященные новым интересным фактам о космосе.
Вестирама.ру 28 сентября в 03:14
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Происшествия
Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
Технологии
Мошенники стали использовать базы данных госорганов для обмана россиян
Мошенники научились собирать почти полное досье на человека благодаря доступности персональной информации в специализированных базах данных.
VSE42.RU 05:31