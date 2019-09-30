Экономика

РБКРБККредитор попросил суд обанкротить Utair из-за долга в 307 тыс. руб

Контрагент Utair компания «Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве авиакомпании, карточка дела размещена в системе «Электронное правосудие». Сумма задолженности, из-за которой было подано заявление, составляет 307,8 тыс. руб. Исковое заявление компания направила 27 сентября.
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Utair захотели обанкротить

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«Флеш лайт капитал» снова подала иск о банкротстве Utair

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«Флеш Лайт Капитал» подала очередной иск о банкротстве Utair

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«Флеш лайт капитал» подала иск о банкротстве компании Utair

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«Флеш лайт капитал» настаивает на банкротстве «ЮТэйр»

REGNUM01:19

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Начата процедура банкротства Utair

URA.Ruвчера в 23:50
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Полиция изъяла украденное золото на 100 млн руб в Москве

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Врачи назвали признаки микроинсульта

Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
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В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
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Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Согласно новым правилам пожарной безопасности, вступающим в силу с 1 октября 2019-го, на балконах и лоджиях жилых домов, общежитий и гостиниц запрещается разводить открытый огонь.
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В рамках Всемирной недели космоса оренбургский музей космонавтики проводит мероприятия, посвященные новым интересным фактам о космосе.
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В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе

В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
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Мошенники научились собирать почти полное досье на человека благодаря доступности персональной информации в специализированных базах данных.
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