Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.

с чего всё началось

Несколько кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) попытаются сменить конкурсного управляющего, назначенного с подачи дочерней компании Сбербанка, ООО «СБК», сообщают СМИ.

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