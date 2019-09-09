Экономика

URA.RuURA.RuКредиторы Антипинского НПЗ хотят отказаться от управляющего

Несколько кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) попытаются сменить конкурсного управляющего, назначенного с подачи дочерней компании Сбербанка, ООО «СБК», сообщают СМИ.
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с чего всё началось

Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.
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