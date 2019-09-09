Экономика
УралинформбюроКредиторы Антипинского НПЗ восстают против Сбербанка
Кредиторы Антипинского нефтеперерабатывающего завода намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО "СБК". Стоит напомнить, что 3 сентября Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, передает "Уралинформбюро".
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Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.Коммерсантъвчера в 18:41
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