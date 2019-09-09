с чего всё началось

Общество Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Общество Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.

Политика США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Происшествия 17 человек задержаны на режимном объекте «Роскосмоса» Охрана Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) 7 сентября задержала троих человек при попытке проникнуть на территорию закрытого объекта, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате» В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика Хаджимба победил на выборах президента Абхазии ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты второго тура выборов президента республики.

Политика ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.

Политика Свидетель по делу МН17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по делу о крушении лайнера Boeing на Украине в 2014 году Владимир Цемах, находясь под стражей на Украине, отказался от сделки со следствием.

Политика Лавров пошутил про авторитет на встрече с Вышинским Глава МИД России Сергей Лавров встретился с руководителем портала "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.

Политика Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.