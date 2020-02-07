Экономика

ВедомостиВедомостиКредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения. Капитал банка фактически используется для финансирования компаний, связанных с бизнесом Тарико, говорится в иске Pala: они ссылаются на отчетность самого «Русского стандарта».
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с чего всё началось

Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Ведомостивчера в 08:12

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Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Ведомостивчера в 08:12

Держатель бондов Russian Standard подал иск к Тарико на 3,6 млрд руб

РБКвчера в 07:03

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к «Русскому Стандарту»

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Право.рувчера в 05:31

Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

Взгляд.рувчера в 12:38

Кредиторы подали иск на 3,6 млрд рублей против Рустама Тарико и его компаний

Rambler News Serviceвчера в 10:32
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Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
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Происшествия

Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам

Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
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Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
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Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
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Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
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Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
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Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
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Венгер может стать президентом «Ренна»

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«Хищные птицы» выходят в российский прокат

Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
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Умер легендарный актер Кирк Дуглас

Изданию о смерти Кирка Дугласа рассказал его сын, не менее известный актер Майкл Дуглас.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
News.ru вчера в 11:29
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