Экономика
ВедомостиКредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения. Капитал банка фактически используется для финансирования компаний, связанных с бизнесом Тарико, говорится в иске Pala: они ссылаются на отчетность самого «Русского стандарта».
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с чего всё началось
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.Ведомостивчера в 08:12
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Кредиторы подали иск на 3,6 млрд рублей против Рустама Тарико и его компаний
Rambler News Serviceвчера в 10:32
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Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Происшествия
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России превратили в лифтбек
Уточняется, что новый Polo станет лифтбеком, а крышка багажника, которая понимается вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки грузов.
Наука
Китайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса
В ходе исследований китайские ученые выяснили, что бетакоронавирус панголинов на 99% схож по своей структуре с коронавирусом, который поражает человека.
Политика
Путин угостил Лукашенко кашей на воде
Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Происшествия
В Шерегеше два человека пострадали при падении глыбы снега с крыши
Снег сошел с крыши кафе на двоих человек на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе, они доставлены в медучреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Общество
Депутаты Госдумы простились с Айратом Хайруллиным
Депутаты Госдумы простились с депутатом от «Единой России» Айратом Хайруллиным, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Здоровье
В Боткинской больнице изолируют потенциальных носителей коронавируса
Согласно обнародованным СМИ документам, по информации полученной напрямую от врачей Боткинской больницы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, все прибывшие туристы и жители Китая должны быть изолированы на 14 дней.
Общество
Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Кино
Netflix назвал запрещенные в ряде стран фильмы
Сотрудники стримингового сервиса Netflix составили перечень фильмов и сериалов, которые нельзя показывать в некоторых странах.
Хоккей
Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения «Баффало»
Шоу-бизнес
Ида Галич впервые стала мамой — фото
Instagram-блогер Ида Галич родила сына. Об этом молодая мама сообщила лично на своей странице в Instagram.
Политика
Лукашенко уехал из резиденции Путина в Сочи без заявлений для прессы
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина", которая дается за худшие актерские работы, сценарий, кинопесню и фильм года.
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Армия и оружие
Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Гаджеты
Xiaomi раскрыла даты анонса Xiaomi Mi 10 в Китае и в мире
Наконец, источники опубликовали реальные фотографии Xiaomi Mi 10 Pro в руках пользователя.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Общество
Исполнившей гимн Украины в нижнем белье Морозюк грозит тюремный срок до 3 лет
Несколько дней назад на своей странице в инстаграме девушка опубликовала видео, на котором исполняет гимн Украины в нижнем белье.
Футбол
Венгер может стать президентом «Ренна»
Французский тренер Арсен Венгер является претендентом на пост президента "Ренна".
Кино
«Хищные птицы» выходят в российский прокат
Фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» появится на экранах российских кинотеатров 6 февраля.
Культура
Умер легендарный актер Кирк Дуглас
Изданию о смерти Кирка Дугласа рассказал его сын, не менее известный актер Майкл Дуглас.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.