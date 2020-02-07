Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

с чего всё началось

Финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения. Капитал банка фактически используется для финансирования компаний, связанных с бизнесом Тарико, говорится в иске Pala: они ссылаются на отчетность самого «Русского стандарта».

Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

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