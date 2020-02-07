Экономика

ВедомостиВедомостиКредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Финансирование Roust Corporation на 14,2 млрд руб. без надлежащего обеспечения. Капитал банка фактически используется для финансирования компаний, связанных с бизнесом Тарико, говорится в иске Pala: они ссылаются на отчетность самого «Русского стандарта».
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Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Ведомостивчера в 08:12

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Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Ведомостивчера в 08:12

Держатель бондов Russian Standard подал иск к Тарико на 3,6 млрд руб

РБКвчера в 07:03

Кредиторы Рустама Тарико требуют от него в суде 3,6 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 08:43

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к «Русскому Стандарту»

Интерфаксвчера в 11:37

Кредиторы Рустама Тарико потребовали у него 3,7 млрд рублей

Forbesвчера в 09:30

Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

Взгляд.рувчера в 12:38

Кредиторы подали иск на 3,6 млрд рублей против Рустама Тарико и его компаний

Rambler News Serviceвчера в 10:32
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Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
RT на русском вчера в 15:53
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

Российская газета вчера в 10:18
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Политика

Путин угостил Лукашенко кашей на воде

Президент РФ Владимир Путин перед переговорами с лидером Белоруссии Александром Лукашенко угостил коллегу завтраком.
ФАН вчера в 07:28
Общество

Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей

Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Российская газета вчера в 20:00
Общество

Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Российская газета вчера в 04:24
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 06 февраля в 04:25
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр вчера в 02:07
Происшествия

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший о вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 06 февраля в 11:29
Происшествия

Названы основные версии крушения вертолета депутата Хайруллина

Основными версиями крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
Lenta.ru вчера в 13:22
Армия и оружие

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 02:48
Космос

Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры

Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
AstroNews.ru 06 февраля в 21:20
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Собеседник 06 февраля в 09:01
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
Кино

В Сети появилось видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

Жители Сан-Франциско, где проходят съемки четвертой части культовой франшизы «Матрица», заметили актера Киану Ривза, видео с которым тут же выложили в социальные сети.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:31
Общество

В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Известия 06 февраля в 01:25
Происшествия

Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене

69-летний житель Владивостока обвиняется в государственной измене. Россиянин Виктор Королёв обвиняется в государственной измене.
Ореанда-Новости 06 февраля в 06:55
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 06 февраля в 04:53
Здоровье

Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок

По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.
РИА Новости вчера в 11:56
Технологии

Солнечные батареи научат вырабатывать энергию даже ночью

Ученые собираются разработать солнечные панели, которые смогут вырабатывать электричество в темное время суток.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:01
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Народные новости вчера в 21:48
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию

Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Ведомости вчера в 14:52
Происшествия

В Екатеринбурге СК проверит данные об избиении школьницы сверстниками

Следователи проверяют информацию об избиении 10-летней девочки одноклассниками в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 02:23
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский траулер

У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 01:58
Экономика

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
RT на русском вчера в 09:10
Общество

Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
iReactor вчера в 18:20
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Рустам Тарико
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Российский предприниматель. Владелец холдинга «Русский Стандарт».
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Русский Стандарт
Российский холдинг. Основан Рустамом Тарико в 1992 году.
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