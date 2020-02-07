Экономика

ВедомостиВедомостиКредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Представитель Russian Standard подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиаповодом: "Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку".
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с чего всё началось

Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Ведомости08:12

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Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Ведомости08:12

Держатель бондов Russian Standard подал иск к Тарико на 3,6 млрд руб

РБК07:03

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Право.ру05:31

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Взгляд.ру12:38

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Rambler News Service10:32
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