Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

с чего всё началось

Представитель Russian Standard подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиаповодом: "Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку".

Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

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