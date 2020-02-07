Экономика
ВедомостиКредиторы Рустама Тарико подали на него в суд
Представитель Russian Standard подтвердил получение иска, в компании считают его абсолютно надуманным и называют очередным медиаповодом: "Уверены, что российский суд даст ему надлежащую оценку".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.Ведомости08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Кредиторы подали иск на 3,6 млрд рублей против Рустама Тарико и его компаний
Rambler News Service10:32
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Наука
Пища кажется вкуснее, если есть её руками
Футбол
Вход на игру «Зенита» и ЦСКА в Испании сделают платным
Платным планируют сделать вход на контрольный матч "Зенита" и ЦСКА в рамках сборов команд в Испании, утверждает "Чемпионат".
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Шоу-бизнес
Михаил Муромов заявил, что Алла Пугачева испортила его карьеру
Общество
В Челябинской области открыли карантинный пункт для граждан Китая
Граждане никуда не выходят с территории пункта, за ними наблюдают специалисты, соблюдающие все меры безопасности.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Общество
Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок
Россия направит в Китай 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский траулер
У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Общество
Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет
Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Шоу-бизнес
Размер своей пенсии раскрыл Юлий Гусман
О своей пенсии высказался режиссер театра и кино Юлий Гусман. Она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги.
Единоборства
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов
Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед очным поединком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.
Здоровье
В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Культура
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской
Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Космос
В Астрахани разрабатывают программу для будущих космонавтов
Шоу-бизнес
Звезда «Бригады» Екатерина Гусева поделилась фото из «70-х»
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева, которая получила широкую известность благодаря роли супруги Саши Белого из "Бригады", поделилась с подписчиками интригующим фото.