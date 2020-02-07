Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКредиторы Рустама Тарико требуют от него в суде 3,6 млрд рублей

Инвестфонд Pala Assets Holdings подал иск к бизнесмену Рустаму Тарико в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд руб. В качестве ответчиков выступают члены совета директоров банка "Русский стандарт" Алессандро Пикки, Сергей Берестов, Сергей Икатов, Михаил Хмел и Ирина Александрова, а также ООО "Русский стандарт-Инвест" и ЗАО "Русский стандарт".
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с чего всё началось

Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Ведомости08:12

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Кредиторы Рустама Тарико подали на него в суд

Ведомости08:12

Держатель бондов Russian Standard подал иск к Тарико на 3,6 млрд руб

РБК07:03

Кредиторы Рустама Тарико требуют от него в суде 3,6 млрд рублей

Коммерсантъ08:43

Швейцарская компания подала иск на 3,7 млрд рублей к «Русскому Стандарту»

Интерфакс11:37

Кредиторы Рустама Тарико потребовали у него 3,7 млрд рублей

Forbes09:30

Швейцарская компания подала иск на 3 млрд рублей к «Русскому Стандарту»

Право.ру05:31

Швейцарская компания подала многомиллиардный иск к «Русскому стандарту»

Взгляд.ру12:38
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