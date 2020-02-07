Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

с чего всё началось

Инвестфонд Pala Assets Holdings подал иск к бизнесмену Рустаму Тарико в Арбитражный суд Москвы на 3,6 млрд руб. В качестве ответчиков выступают члены совета директоров банка "Русский стандарт" Алессандро Пикки, Сергей Берестов, Сергей Икатов, Михаил Хмел и Ирина Александрова, а также ООО "Русский стандарт-Инвест" и ЗАО "Русский стандарт".

Кредиторы Рустама Тарико требуют от него в суде 3,6 млрд рублей

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