Экономика
КоммерсантъКредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
"Регионы – лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда", - отмечают авторы рейтинга.
РИА Новости вчера в 17:19
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Политика
ЦИК предварительно признал голосование на всех участках действительным
Предварительно, ни на одном участке голосование не было признано недействительным, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в информационном центре ведомства 8 сентября.
Политика Сегодня вчера в 14:45
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Политика
Партия власти теряет Москву
Кандидаты, поддержанные властью, проигрывают на выборах в Мосгордуму почти в половине одномандатных округов, следует из предварительных результатов голосования.
Ведомости вчера в 20:59
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах
Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия вчера в 18:35
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Игры
На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey
Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.
Игромания.ру вчера в 09:47
Экономика
Банк «Сфера» запустил кешбэк по банковским гарантиям
Банк для малого бизнеса «Сфера» запустил сразу две акции для своих клиентов: «Электронная банковская гарантия за 1 рубль» и «Кешбэк 20% от комиссии по электронной банковской гарантии», которые будут действовать до 29 ноября 2019 года.
Банки.ру вчера в 07:13
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Общество
Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Коммерсантъ вчера в 14:48
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
Политика
Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Общество
Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru вчера в 09:37
Политика
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» остается ведущей политической силой
"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Авто
В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру вчера в 09:21
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости 07 сентября в 12:39
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости вчера в 07:33
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС вчера в 17:37