Экономика
КоммерсантъКредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
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Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.Коммерсантъвчера в 18:41
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В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
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Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
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Марка Opel привезла на моторшоу во Франкфурте новую модификацию кроссовера Grandland X. Накануне в Сети появились первые "живые" фотографии новинки, сделанные во время монтажа стенда производителя на автосалоне.
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Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Экономика
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Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Экономика
В России вырастут детские пособия
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Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
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Турчак заявил, что «Единая Россия» жахнула всех на выборах
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования.
Российская газета 02:40
Политика
Издание Le Figaro обозначило Киев городом России
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REGNUM 00:52
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Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Авто
Iveco намерен расширить производство в России
Итальянская компания Iveco намерена расширить производство в России.
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Коммерсантъ вчера в 18:41
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Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Армия и оружие
Российский боевой вертолет Ми-24 прошел цифровую модернизацию
По словам главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимира Михеева, вертолет получил около 90% нового цифрового оборудования.
ГЛАС.RU 02:53
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Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
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Хаджимба заявил о победе на выборах президента Абхазии
Коммерсантъ вчера в 16:46
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
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Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
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Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
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Космос
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Политика
«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя
Список регионального отделения партии набрал 38,5% по итогам обработки 100% бюллетеней.
Коммерсантъ 00:31
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14