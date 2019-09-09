Экономика
КоммерсантъКредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.Коммерсантъвчера в 18:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:15, Вашингтон
Политика
В петербургских муниципалитетах , где «Яблоко» одержало победу, происходят фальсификации итогов выборов
Избирательные комиссии муниципальных образований Санкт-Петербурга, в которых кандидаты от «Яблока» одержали победу, отказываются подводить итоги выборов.
Яблоко 05:07
Происшествия
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета вчера в 13:26
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности разговоров с Путиным
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал, как проходят телефонные беседы между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
ЖКХ
За неделю с улиц Петербурга вывезли более 2 тыс. тонн мусора
На прошлой недели с улиц города вывезли 2,1 тыс. тонн смёта и мусора. Об этом сообщили на официальном сайте Администрации Петербурга.
78.ru 04:21
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
RT на русском 04:42
Космос
На Меркурии нашли блуждающие магнитные полюса
Авторы нового исследования предположили, что магнитная «история» Меркурия даже более сложна, чем у Земли.
МИР 24 04:54
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Из-за ухудшения состояния пассажира самолет утром в понедельник был вынужден сесть в международном аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде, сообщила ТАСС старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
ТАСС 05:03
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Политика
МИД Франции: Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
BFM.ru 06:10
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Певица Слава отказалась от свадьбы
Певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказала, почему не хочет выходить замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого .
VSE42.RU 04:47