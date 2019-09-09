Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ".
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с чего всё началось

Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.
Коммерсантъвчера в 18:41

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Кредиторы схлестнулись за Антипинский НПЗ

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«Ъ»: кредиторы Антипинского НПЗ обжалуют назначение управляющего от структуры Сбербанка

ТАСС00:35

Кредиторы Антипинского НПЗ хотят отказаться от управляющего

URA.Ru01:34

Кредиторы Антипинского НПЗ недовольны конкурсным управляющим

Накануне.Ru02:02

Кредиторы АНПЗ намерены оспорить назначение предложенного Сбербанком управляющего

ПРАЙМ02:01

Кредиторы Антипинского НПЗ восстают против Сбербанка

Уралинформбюро01:40

СМИ: кредиторы Антипинского НПЗ обжалуют процедуру наблюдения

Право.ру03:39
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Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
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МИД Франции: Макрон приедет в Москву на 75-летие Победы

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Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
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Певица Слава отказалась от свадьбы

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