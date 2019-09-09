Банки — кредиторы Антипинского НПЗ намерены оспорить назначение временного управляющего, предложенного структурой Сбербанка ООО СБК, рассказали источники "Ъ". Арбитражный суд Тюменской области 3 сентября ввел в отношении НПЗ процедуру наблюдения по заявлению СБК.

с чего всё началось

Армия и оружие Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика Названа дата визита Зеленского в США Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.

Политика Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.

Происшествия Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.

Кино Меньшов высказался о реформе российского оскаровского комитета Глава Российского оскаровского комитета режиссер Владимир Меньшов в беседе с ТАСС высказался о реформировании организации.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.

Экономика В России вырастут детские пособия По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.

Экономика Российский рост цен на жилье обогнал мир Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).

Общество Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.

Фигурное катание Загитова показала идеальную готовность на контрольных прокатах Фанаты фигуристки устроили флешмоб после выступления спортсменки Фигуристка Алина Загитова показала идеальную готовность на контрольных прокатах, сообщает "РИА Спорт".

Политика Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.

Футбол Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Общество Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.

Театры Марка Захарова выписали из больницы Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с двусторонним воспалением легких, выписан из больницы.

Энергетика Путин и Миллер обсудили работу Газпрома с Украиной и Евросоюзом Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Газпрома Алексеем Миллером.

Происшествия На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России» Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кино Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2» Сайт discussingfilm.net сообщил даты старта съемок двух ожидаемых по всему миру фильмов «Матрица 4» и «Веном 2». К съемкам «Матрицы 4» приступят 10 февраля следующего года в Чикаго.