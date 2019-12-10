Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.

с чего всё началось

Известно, что темпы выдачи кредитных карт в октябре сократились до рекордного количества за последние 9 месяцев. В октябре наличными кредит взяли на 42 млрд рублей меньше, чем в сентябре 2019 года. По мнению аналитиков, это связано с введением показателя долговой нагрузки.

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