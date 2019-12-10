Экономика
КоммерсантъКредитование граждан сократилось в ожидании праздников
В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.
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Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.Коммерсантъвчера в 17:46
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В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
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Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
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Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
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Форвард «Барселоны» Ансумане Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов.
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Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опубликовал видео восстановления после операции.
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Встреча Лаврова и Трампа завершилась
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение американскому лидеру Дональду Трампу на День Победы и он его рассматривает.
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Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
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Лимаренко поставил неуды за очистные в Холмске, которые никак не могут достроить
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В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
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Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке
Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.