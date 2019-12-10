Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.

с чего всё началось

В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.

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