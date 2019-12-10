Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКредитование граждан сократилось в ожидании праздников

В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъвчера в 17:46

Подробнее о событии

Россияне перед праздниками стали брать меньше кредитов

ФедералПресс04:24

«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

Forbes03:40

В России резко сократилась выдача кредитов населению

Реальное время00:44

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Факты02:57

Внедрение ПДН привело к сокращению выдачи кредитов

Саминвесторвчера в 23:59

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъвчера в 17:46

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индексвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия

Не менее четырех человек погибли в перестрелке в Нью-Джерси

Стрельба произошла в одном из магазинов американского города Джерси-Сити в штате Нью-Джерси, погибли не менее четырех человек.
Известия 17:23
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК вчера в 07:57
Политика

Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Эхо Москвы 15:01
Футбол

Сергей Семак: «Плохо играла вся команда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что его команда дала португальцам возможность реализовать атакующий потенциал.
Спорт-Экспресс 17:27
Футбол

«Шахтер» - «Аталанта»: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В нынешнем розыгрыше ЛЧ "Шахтер" пропускал в каждом матче.
Sputnik Грузия 10:52
Происшествия

В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.
РБК 16:25
Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Газета.Ru 06:23
Наука

Первые гибриды обезьян и свиней родились в Китае

В китайской лаборатории родились первые гибриды свиней и обезьян.
Вечерняя Москва 07 декабря в 21:51
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском 10:25
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Политика

Премьер Украины заявил о возможности «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Гончарук допустил возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией относительно транзита газа после 1 января 2020 года.
ИА Новороссия 04:53
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Футбол

Нападающий «Барселоны» стал самым молодым автором гола в истории ЛЧ

Форвард «Барселоны» Ансумане Фати стал самым молодым автором забитого мяча в истории самого престижного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов.
ProstoProSport 17:28
Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» обошел по стоимости Лионеля Месси Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом английской премьер-лиги (АПЛ).
Коммерсантъ 12:58
Происшествия

Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

Газета.Ru 16:40
Футбол

Джорджевич показал, как восстанавливается после травмы

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич опубликовал видео восстановления после операции.
Sportbox.RU 15:07
Политика

Встреча Лаврова и Трампа завершилась

РЕН ТВ 15:54
Политика

Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по поручению президента Владимира Путина подтвердил приглашение американскому лидеру Дональду Трампу на День Победы и он его рассматривает.
РИА Новости 17:46
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Политика

Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность

Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
REGNUM 04:21
Происшествия

Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

РИА Новости 06:35
Общество

Лимаренко поставил неуды за очистные в Холмске, которые никак не могут достроить

Сахалин.Инфо 17:41
Политика

В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 16:49
Политика

Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что на саммите у помощника Путина Владислава Суркова нервы не сдавали.
Газета.Ru 15:05
Энергетика

Китай будет покупать русский газ вместо австралийского

Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Аргументы недели 13:35
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК 02:20
Наука

Сибирское растение назвали уникальным средством от костных инфекций

МедиаПоток 04:12
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о государственном языке

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке.
REGNUM 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное