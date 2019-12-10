Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКредитование граждан сократилось в ожидании праздников

В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.
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с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъвчера в 17:46

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«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

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Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
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Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
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ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента —председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

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Актуальные Новости 02:55
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая 2020-го продлятся лишь по два дня, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно.
Известия 03:32
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года

Россия лишилась права принимать чемпионаты мира, подавать заявки на их проведения, а также участвовать в Олимпиадах.
Би-порт вчера в 06:05
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Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Rambler News Service вчера в 15:20
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Общество

31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
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Борисов раскритиковал бюрократию в ВЭБ, Минфине и Минэкономики

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Коммерсантъ 03:12
Политика

ДНР готова к прямому диалогу с Киевом, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР по-прежнему готова к прямому диалогу с Киевом.
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Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

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Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России одолела сборную Черногории (35:28) и оформила досрочный выход в полуфинал чемпионата мира-2019 в Японии.
Спорт день за днем 04:06
Гаджеты

Samsung запустила trade-in для носимых устройств

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Коммерсантъ вчера в 11:02
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Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
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Администрация мессенджера WhatsApp сообщает, что приложение будет работать на Android 4.0.3 (он установлен на смартфоны, выпущенные после 2011 года) и iOS 9 (эта операционная система появилась четыре года назад).
BFM.ru 05:10
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
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В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

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Зеленский назвал минские соглашения поражением Украины

Самым большим поражением в минских соглашениях Зеленский назвал вопрос получения Киевом контроля над российско-украинской границей в Донбассе.
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Беленов в скором времени продлит контракт с «Уфой»

Сообщается, что "Уфа" в ближайшее время собирается продлить контракт с голкипером команды Александром Беленовым.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Футбол

«Зенит» сегодня сыграет в Лиссабоне с португальской «Бенфикой»

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Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
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Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
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