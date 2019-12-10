Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКредитование граждан сократилось в ожидании праздников

В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъвчера в 17:46

Подробнее о событии

Россияне перед праздниками стали брать меньше кредитов

ФедералПресс04:24

«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

Forbes03:40

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индексвчера в 06:30

В России резко сократилась выдача кредитов населению

Реальное время00:44

Внедрение ПДН привело к сокращению выдачи кредитов

Саминвесторвчера в 23:59

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъвчера в 17:46

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Факты02:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Причиной смерти Юрия Лужкова стали осложнения после операции на сердце

Радио Комсомольская правда 05:27
Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

Российская газета 05:39
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Происшествия

Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

Екатеринбург в интернете 05:32
Общество

Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий

По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
Труд вчера в 12:07
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Гаджеты

Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

Известия 05:14
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Сати Казанова призналась в употреблении наркотиков

Москва 24 вчера в 05:54
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Политика

Опубликованы итоги Парижского саммита по Украине

Кроме того, по итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности об обмене взаимно удерживаемыми лицами.
Евразия.Эксперт 02:35
Наука

Рептилии тоже могут видеть иллюзии

Оказалось, что некоторые животные, например приматы, собаки, голуби и даже рептилии, могут обманываться зрительными иллюзиями.
Ридус 04:45
Общество

Хабенскому присудили госпремию за благотворительность

Согласно размещённому во вторник на официальном интернет-портале правовой информации документу, госпремию за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности присудили актёру и режиссёру Константину Хабенскому, который является учредителем благотворительного фонда.
78.ru 05:57
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 05:50
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

ТАСС 05:27
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Футбол

Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

News.ru 04:08
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 03:41
Политика

Сайт «Миротворец» сообщил об остановке работы серверов

RT на русском 04:23
Общество

Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме

Российская газета 03:33
Армия и оружие

В Южной Корее сообщили об испытании КНДР ракетного двигателя

Министр национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ.
Известия 01:27
Спорт

Дженкинс: ВАДА запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку

На самом деле ВАДА не отстранило сборную России – оно лишь запретило российский гимн и флаг – мелодию и тряпку.
Metaratings 05:07
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Экономика

Подсчитано число россиян с черными зарплатами

Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Lenta.ru 01:32
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное