Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКредитование граждан сократилось в ожидании праздников

В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.
Коммерсантъвчера в 17:46

Подробнее о событии

Россияне перед праздниками стали брать меньше кредитов

ФедералПресс04:24

«Снизился аппетит к риску»: банки резко сократили кредитование населения

Forbes03:40

В России резко сократилась выдача кредитов населению

Реальное время00:44

Россияне стали брать меньше кредитов - «Коммерсантъ»

Аргументы и Факты02:57

Внедрение ПДН привело к сокращению выдачи кредитов

Саминвесторвчера в 23:59

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Коммерсантъвчера в 17:46

Стратегия-2020 и сокращение расходов

Давыдов.Индексвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Общество

Батурин рассказал о состоянии Лужкова при их последней встрече

Политическая Экспертиза 06:18
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Глава РФ назвал это решение политическим. Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России.
Piter.tv 00:15
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

Титул "Мисс Вселенная" получила представительница ЮАР. Зозибини Тунци 26 лет, она активно борется с насилием по отношению к женщинам.
Piter.tv вчера в 00:50
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев и Москва могут прийти к компромиссу в вопросе передачи Украине контроля над границей в Донбассе.
Lenta.ru 02:34
Экономика

Лукашенко указал на негативные последствия унификации налоговых законов с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией.
Интерфакс 05:44
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Шоу-бизнес

Николай Носков впервые вышел на сцену после инсульта

Певец Николай Носков впервые дал сольный концерт после продолжительной болезни.
Известия 02:37
Политика

Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

России и Украине пока не удалось выйти на решение проблемы продления договора о транзите газа и урегулирования судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:31
Хоккей

«Авангард» продлил контракт с нападающим Денисом Зерновым на два года

Хоккейный клуб "Авангард" продлил контракт с нападающим Денисом Зерновым на два года, сообщается на сайте омской команды.
РИА Новости 04:20
Кино

Новые ролики по сериалу «Ведьмак» посвятили Геральту, Йеннифэр и Цири

Стриминговый сервис Netflix опубликовал три новых ролика по сериалу «Ведьмак», в котором актёры Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан представляют своих персонажей — Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга и принцессу Цириллу.
Игромания.ру 06:42
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту пропал по пути в Антарктиду

РБК вчера в 22:36
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
Армия и оружие

Какой флот строит Россия и для чего

ТАСС 07:00
Наука

Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны

Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Мойка78 вчера в 08:21
Происшествия

Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой

В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
BFM.ru 04:49
Кино

Вышел финальный трейлер фильма «Шестеро вне закона» Майкла Бэя

News.ru 04:36
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Общество

В России подорожает мобильная связь

РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review сообщает, что в 2020 году в России мобильная связь станет дороже.
Горобзор.ру 00:00
Футбол

Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к Евро

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:45
Экономика

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев доволен, как идет импортозамещение в пищевой и перерабатывающей промышленности.
ТАСС 06:18
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy в России получили Android 10 и One UI 2

Смартфоны Samsung Galaxy в России получили ОС Android 10 и оболочку операционной системы One UI 2. Это облегчит работу с гаджетами, поможет снизить потребление энергии аккумулятором и улучшит графику.
Актуальные Новости вчера в 06:51
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Общество

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни

ТВ Центр 04:20
Общество

Футболист Дзюба сыграет в фильме «Я не Дзюба»

РБК 06:09
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное