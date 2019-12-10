Экономика
КоммерсантъКредитование граждан сократилось в ожидании праздников
В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат. По данным БКИ «Эквифакс», по итогам октября произошло резкое сокращение выдач всех видов кредитов (за исключением ипотеки) как по количеству, так и по сумме.
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Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности.Коммерсантъвчера в 17:46
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Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
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Общество
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Шоу-бизнес
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Хоккей
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Стриминговый сервис Netflix опубликовал три новых ролика по сериалу «Ведьмак», в котором актёры Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан представляют своих персонажей — Геральта из Ривии, Йеннифэр из Венгерберга и принцессу Цириллу.
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
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В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
Общество
В России подорожает мобильная связь
РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Content Review сообщает, что в 2020 году в России мобильная связь станет дороже.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к Евро
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Экономика
Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей
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Гаджеты
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Смартфоны Samsung Galaxy в России получили ОС Android 10 и оболочку операционной системы One UI 2. Это облегчит работу с гаджетами, поможет снизить потребление энергии аккумулятором и улучшит графику.
Общество
Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
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