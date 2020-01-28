По прогнозам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, среднегодовой уровень долговой нагрузки населения в 2020 году может составить 11,1%. Он считает, что на этот процесс повлияют не только меры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования, но и социально-демографическая поддержка со стороны государства.

с чего всё началось

Сильное снижение ключевой ставки ЦБ РФ не компенсировало эффект от замедления экономического роста и не привело к ускорению кредитования и в корпоративной сфере, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

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