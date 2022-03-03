Экономика сегодняКредиты для МСП перестанут зависеть от ключевой ставкиРегулятор также рекомендовал банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, которые столкнулись со сложностями из-за санкций.Экономика сегодняМера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.РИА НовостиПеречень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство, добавил регулятор.РИА НовостиТакже сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняLife.ruЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииЦентробанк считает целесообразным «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСПЦентральная Служба Новостейвчера в 13:17Кредиты для МСП перестанут зависеть от ключевой ставкиЭкономика сегоднявчера в 12:53ЦБ РФ намерен «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСПРоссийская газетавчера в 11:51Центробанк посоветовал «отвязать» ставки по льготным кредитам для МСП от ключевойОбщественная служба новостейвчера в 12:05ЦБ считает целесообразным «отвязать» ставки от ключевой по кредитам для МСПТАССвчера в 12:04ЦБ РФ «отвяжет» ставки по кредитам от ключевой для малого и среднего бизнесаLife.ruвчера в 12:08ЦБ: ставки по льготным кредитам небольшому бизнесу стоит «отвязать» от ключевойРИА Новостивчера в 11:50Показать ещёОценить46Поделиться