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Кредиты для МСП перестанут зависеть от ключевой ставки

Регулятор также рекомендовал банкам проводить реструктуризацию кредитов заемщиков, которые столкнулись со сложностями из-за санкций.
Экономика сегодня
Мера призвана поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
РИА Новости
Перечень отраслей и сфер деятельности МСП, нуждающихся в приоритетной поддержке, должно определить правительство, добавил регулятор.
РИА Новости
Также сейчас обсуждаем с бизнесом меры поддержки по широкому кругу вопросов, в том числе с учетом опыта антикризисной поддержки МСП со стороны Банка России во время первой волны пандемии.
РИА Новости

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