Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год. При этом максимальная сумма долга не должна быть более 200 процентов первоначального займа.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Ставка микрозаймов составит 1% в сутки

Блокнот Волжский02:39

Запрет на лекарства, новые правила выдачи кредита: что еще подготовил декабрь?

СеверИнформ02:13

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

РИА Новости00:00

Взыскание долгов и маркировка камер: какие изменения введут c декабря

РЕН ТВ01:49

Как изменится жизнь в Карелии и России в целом с 1 декабря?

Руна27 ноября в 23:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия

Автобус с пассажирами слетел с трассы в Забайкалье

Газета.Ru 02:34
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия

В Ярославле после взрыва газа эвакуировали жильцов многоэтажки

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ярославской области, взрыв произошел в 22:30 в квартире 23, расположенной на третьем этаже во втором подъезде многоэтажки.
Российская газета 02:53
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек.
РБК вчера в 10:02
Политика

Эрдоган определился с датой запуска газопровода «Турецкий поток»

Росбалт вчера в 11:44
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости вчера в 18:22
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика

Кравчук посоветовал Зеленскому «защищать Украину»

По совету Кравчука, на переговорах с Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель Зеленскому следует занять оборонительную позицию и "защищать Украину", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "112".
Российская газета 02:22
Футбол

В Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа Евро-2020

В румынском Бухаресте стартовала жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, который пройдет в 12 разных городах континента.
Нева Спорт вчера в 12:00
Футбол

Автобус с нигерийскими футболистами попал под обстрел

ProstoProSport 29 ноября в 14:50
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Политика

В США назвали самые странные советские автоматы

Эксперты журнала The National Interest вспомнили об интересных советских экспериментальных образцах автоматов, которые не приняли на вооружение.
Lenta.ru 02:33
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Интерфакс 01:10
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Общество

Вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

С 1 декабря в России вводится обязательная маркировка для фотокамер, духов и туалетной воды, шин, мужской и женской одежды из искусственной или натуральной кожи и из трикотажа.
Коммерсантъ 00:31
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения банка

Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
РИА Новости 02:39
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru вчера в 13:10
Авто

Седан Datsun on-DO в «базе» за 2 года подорожал на 46 тыс. рублей

Автоновости дня 00:21
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
РБК вчера в 16:21
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM вчера в 08:14
Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог оценила тренд на «губы дьявола». «Губы дьявола» в последнее время стали большим событием.
Ореанда-Новости вчера в 06:37
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Общество

Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.
РБК вчера в 22:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное