Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год. При этом максимальная сумма долга не должна быть более 200 процентов первоначального займа.

Кредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

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