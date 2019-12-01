Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКредиты, долги, лекарства и вода: что изменится c 1 декабря

Закон, вступающий в силу 1 декабря, запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки, или 365 процентов в год. При этом максимальная сумма долга не должна быть более 200 процентов первоначального займа.
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Запрет на лекарства, новые правила выдачи кредита: что еще подготовил декабрь?

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