Экономика

Реальное времяРеальное времяКредиты физлицам в Сбербанке начнет выдавать искусственный интеллект

К концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать решения о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Кредиты физлицам в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
РИА Новостивчера в 07:05

Подробнее о событии

В 2020 году принимать решение о выдаче банковских кредитов населению будут роботы

Комсомольская правдавчера в 12:16

Кредиты в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

Expert.ruвчера в 10:02

Через год кредиты населению в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

Дума ТВвчера в 07:32

Сбербанк доверит искусственному интеллекту 100% решений о выдаче кредитов населению

Коммерсантъвчера в 08:57

Кредиты физлицам в Сбербанке начнет выдавать искусственный интеллект

Реальное времявчера в 07:43

Выдавать омичам кредиты будет искусственный интеллект

Омскрегионвчера в 09:23

Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект

Известиявчера в 07:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
Общество

В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Российская газета 02:51
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Происшествия

Штукатурка упала на десятиклассницу в омской школе

Ученица десятого класса омской гимназии № 88 попала в больницу после падения на нее штукатурки.
Известия 03:30
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика

ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02 сентября в 03:22
Армия и оружие

Шойгу: Отношения РФ и Китая вступают в новую стадию развития

Глава российского военного ведомства напомнил, что регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями.
Российская газета 05:03
Экономика

Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц

Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru вчера в 07:59
Политика

В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии

В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

На шахте в Донецке прогремел взрыв

РИА Новости 05:24
Гаджеты

Google выпустила стабильную версию Android 10

Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.
REGNUM 04:44
Армия и оружие

ВТС с Россией даст толчок промышленности Индии, заявил Моди

Подписание соглашений с Россией о военно-техническом сотрудничестве и в атомной сфере даст большой толчок развитию индийской промышленности и отношениям двух стран, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
РИА Новости 05:12
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 02 сентября в 16:05
Общество

The Economist обновил список самых комфортных городов мира

В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.
РБК 04:09
Экономика

На Украине никто не захотел покупать посвященные томосу монеты

Памятные монеты, посвященные предоставлению томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не вызвали интереса у покупателей, сообщила пресс-служба национального банка Украины (НБУ).
Взгляд.ру 05:13
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад белоруска нашлась в России

Известия 02 сентября в 16:00
Спорт

Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд

Аргументы и Факты 05:00
Происшествия

В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали

В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
Башинформ 02:42
Политика

Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги

«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Здоровье

Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть

Вечерняя Москва вчера в 07:26
Политика

СМИ сообщили о появлении фабрики провокаций в Москве

РЕН ТВ сообщает о появлении в Москве так называемой фабрики провокаций, где под видом наблюдателей готовят людей для срыва выборов 8 сентября.
Московская газета 04:19
Политика

Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы

Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк смогла «увести» роль в «Моей прекрасной няне» у Фриске

Ассистент по кастингу актеров по имени Екатерина рассказала, что продюсеры долго думали, кого утвердить на главную роль в нашумевшем много лет назад сериале «Моя прекрасная няня».
Телепрограмма 01:53
Происшествия

В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам

В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Футбол

Футболисты сборной России поздравили Зобнина с рождением дочери

Футболисты сборной России начали занятие с поздравлений полузащитника Романа Зобнина, у которого накануне родилась дочь, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Чемпионат 04:08
Политика

Иран разрешил семи членам экипажа британского танкера покинуть страну

Власти Ирана разрешили семерым членам экипажа задержанного британского танкера Stena Impero покинуть страну, сообщает 4 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.
REGNUM 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное