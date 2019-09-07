ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

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К концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать решения о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

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