Экономика
Реальное времяКредиты физлицам в Сбербанке начнет выдавать искусственный интеллект
К концу 2020 года искусственный интеллект будет принимать решения о выдаче кредитов физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.РИА Новостивчера в 07:05
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