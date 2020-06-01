Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.

с чего всё началось

Урезать объем расходов придется большей части регионов России в 2020 году, иначе они будут вынуждены влезть в долги. Данные отчета рейтингового агентства АКРА приводят "Известия".

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