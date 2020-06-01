Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

Урезать объем расходов придется большей части регионов России в 2020 году, иначе они будут вынуждены влезть в долги. Данные отчета рейтингового агентства АКРА приводят "Известия".
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с чего всё началось

Очередь на занимать: 58 регионам не обойтись без кредитов или сокращения трат

Большей половине российских регионов в 2020 году придется либо урезать объем расходов, либо залезть в долги. Об этом говорится в отчете рейтингового агентства АКРА, посвященном прочности бюджетов субъектов.
Известиявчера в 17:01

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Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

РЕН ТВвчера в 18:45

Российские регионы влезут в долги на полтриллиона рублей

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Большинству регионов России придется урезать расходы в 2020 году

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URA.Ruвчера в 19:40

Аналитики назвали наиболее финансово устойчивые регионы

Будущее России. Национальные проекты02:40

Аналитики перечислили регионы с самым прочным бюджетом

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Двум третям регионов придется резать бюджеты или брать кредиты

Известиявчера в 20:10
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Происшествия

В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев

Газета.Ru 01:17
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Футбол

Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
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Здоровье

67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
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Транспорт

В Саратове изменили правила оплаты проезда в трамваях и троллейбусах

В Саратове с 1 июня изменились правила оплаты проезда в электротранспорте.
Регион 64 00:28
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Общество

Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом

Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Ожидается, что по 10 тысяч получат родители не менее 15 млн детей. Деньги выделяются только гражданам России, проживающим в стране.
BFM.ru 03:48
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Общество

В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек.
РБК 03:44
Общество

За сутки коронавирусом в Кемерове заболело больше, чем в Новокузнецке

По данным местных властей, за минувшие 24 часа в южной столице Кемеровской области официально подтвердили шесть новых случаев заражения COVID-19, в то время как в Кемерове прибавилось девять пациентов.
Вести Кузбасс 30 мая в 06:37
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Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
Коммерсантъ вчера в 18:05
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,2K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Культура

Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду

Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ 30 мая в 17:00
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Гаджеты

Все ждут самый изящный смартфон. Рекламная кампания Vivo X50 поражает воображение

iXBT.com 02:18
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился

Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
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Политика

Дату голосования по Конституции могут объявить в начале этой недели

В начале этой недели – в понедельник или во вторник – президент Владимир Путин может объявить дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости вчера в 17:39
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Здоровье

VG: Власти шести стран утверждают, что коронавирус до них не добрался

В Северной Корее и Туркменистане утверждают, что эпидемия коронавируса не добралась до их закрытых границ, но кое-какую информацию все же можно почерпнуть из прессы, указывает газета со ссылкой на данные 30 мая.
Евразия Daily 03:18
Общество

Маск по-русски ответил Рогозину в Twitter

Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
REGNUM вчера в 15:05
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

В скором времени у Соединенных Штатов появятся «величайшие вооружения» в истории.
Военное дело 03:51
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Общество

Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков

Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Общество

Во Владимирской области выявили 59 новых случаев коронавируса

По данным на утро 31 мая, во Владимирской области зарегистрировали 2676 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир вчера в 02:47
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Общество

Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час

В американском Вашингтоне решено ввести комендантский час из-за продолжающихся массовых беспорядков.
Свободная Пресса вчера в 22:37
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Шоу-бизнес

Шнуров посвятил стихотворение голодающим звездам

МР7.ру вчера в 11:56
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Происшествия

В Крыму пропала шестилетняя девочка

Вести.Ru 00:58
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Происшествия

В Петербурге ночью горел мобильный морг у больницы № 2

REGNUM 03:03
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Шоу-бизнес

Елена Воробей заразилась коронавирусом

Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
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Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
534
Общество

В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий

В России вступил в силу закон, который запрещает принудительное списание долгов с социальных выплат.
URA.Ru вчера в 17:33
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