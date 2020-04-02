Коронавирус
КоммерсантъКредиты на зарплаты через полгода станут платными
Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.
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Сбербанк пояснил, какие компании могут получить беспроцентный кредит
Общественное телевидение Россиивчера в 07:13
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