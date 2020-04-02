Кредиты на зарплаты через полгода станут платными

Продление режима полной самоизоляции в Екатеринбурге до 30 апреля 2020 года: для чего продлили период самоизоляции

Как уточнил зампред правления банка Анатолий Попов, кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, в этот период ставка по кредиту составляет 0%. По истечении шести месяцев ставка повышается до 4% годовых, сказал указал Анатолий Попов.