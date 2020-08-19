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Известия
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тактический разрыв: ставки по займам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

На порядок выше Системно значимые банки открывают вклады для так называемых клиентов "с улицы" (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше — 9,3%, подсчитали для "Известий" в компании Frank RG.
Известия17:01
Подробнее о событии
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
REGNUM

Российские банки сохраняют кризисный уровень ставок по кредитам и депозитам

REGNUM19:28
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1242 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 200 тыс. человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском02:10
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В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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