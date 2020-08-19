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Известия
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тактический разрыв: ставки по займам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Стоимость розничных кредитов для новых клиентов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании Frank RG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
REGNUM

Российские банки сохраняют кризисный уровень ставок по кредитам и депозитам

REGNUM19:28
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

Настя Каменских снялась голой в поле и призналась в любви к нудизму

Я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого.
Настя Каменских
Lenta.ruвчера в 10:10
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Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву

Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу.
Валерий Цепкало
Белорусский политик
Городовойвчера в 12:19
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