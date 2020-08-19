Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов
По оценкам организации, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам — 3,9%. В 2019-м разрыв был почти двукратным. При этом прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли.В источнике
С чего всё началось
Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов
Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
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