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Известия
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

По оценкам организации, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам — 3,9%. В 2019-м разрыв был почти двукратным. При этом прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли.В источнике
С чего всё началось
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.
Известия21:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
REGNUM

Российские банки сохраняют кризисный уровень ставок по кредитам и депозитам

REGNUM19:28
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

На Кубани за сутки подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодаре COVID-19 обнаружен у 35 человек, в Усть-Лабинском районе – у 6, в Выселковском и Северском районах – у 5. В Тихорецком и Туапсинском районах заболели по 4 жителя, в Славянском, Красноармейском, Апшеронском – по 3. В Тимашевском, Павловском, Кавказском районах и в Новороссийске по 2 зараженных.
Администрация Краснодарского края03:38
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Белорусская оппозиция направила послу России Мезенцеву письмо

Минск, 18 августа 2020, 23:35 — REGNUM Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, который перед выборами был брошен режимом Александра Лукашенко в тюрьму, направил письмо послу Российской Федерации в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с описанием своего видения происходящего в республике.
REGNUMвчера в 16:35
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СК возбудил дело после гибели российского генерала в Сирии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подчеркнул, что каждое преступление против российских военнослужащих в САР следователи расследуют "тщательным образом с привлечением и при содействии компетентных органов этого государства согласно ранее достигнутым соглашениям".
Российская газета00:45
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новостивчера в 07:04
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Никита Высоцкий в суде назвал Ефремова очень хорошим человеком

Первым свидетелем защиты по делу актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий – он назвал артиста "очень хорошим" человеком, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости03:37
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Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
1:04
Ведомости02:19
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01