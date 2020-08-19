Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

ТК Звезда 10

По оценкам организации, средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили в 2020 году 9,3%, а по вкладам — 3,9%. В 2019-м разрыв был почти двукратным. При этом прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли.