Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Решение о вероятных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от одобрения их целым рядом инстанций, в числе которых есть социальный блок правительства РФ, заявил в беседе с Nation News первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.