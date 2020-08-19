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Известия
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали специально для «Известий» в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тактический разрыв: ставки по займам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

На порядок выше Системно значимые банки открывают вклады для так называемых клиентов "с улицы" (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше — 9,3%, подсчитали для "Известий" в компании Frank RG.
Известия17:01
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Московский Комсомолец

В России подорожали кредиты и подешевели вклады

Московский Комсомолец23:53
Lenta.ru

В России подорожали кредиты для населения

Lenta.ru23:13
Газета.Ru

Для россиян подорожали кредиты и умешьшилась доходность по вкладам

Газета.Ru21:52
Телеканал 360°

Ставки по кредитам превысили процент по вкладам в 2,5 раза

Телеканал 360°21:05
Известия

Кредиты населению стали в 2,5 раза дороже депозитов

Известия21:01
REGNUM

Российские банки сохраняют кризисный уровень ставок по кредитам и депозитам

REGNUM19:28
РЕН ТВ

В России выявлен рекордный разрыв между ставкой кредита и вкладом

РЕН ТВ18:58

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

«Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе «Максим, мы с тобой» в социальных сетях по всей Украине», — рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Evo-rus.com01:34
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известиявчера в 18:01
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Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Решение о вероятных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от одобрения их целым рядом инстанций, в числе которых есть социальный блок правительства РФ, заявил в беседе с Nation News первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Live24вчера в 06:22
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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