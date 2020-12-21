США могут ввести санкции против эксплуатантов «Северного потока-2»

О каких именно ограничениях идет речь, Круз не уточнил, однако эксперты, опрошенные изданием, склоняются к тому, что санкции могут быть введены против европейских компаний, которые будут обеспечивать полноценную эксплуатацию СП-2, причем коснутся они как подрядчиков, задействованных на морском участке, так и на сухопутном отрезке газопровода.