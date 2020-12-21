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ФАН
ФАН

Кредиты оборонных предприятий России достигли почти трех трлн рублей

FBM.ru
РБК
Евразия Daily
RuNews24.ru
ФАН
Новый День
ГЛАС.RU
Вести.Ru
Полученные в кредит средства постоянно задействованы на предприятиях, это нормальная практика. Годом ранее Борисов сообщил, что объем займов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) равен двум трлн рублей, сумма "токсичных" долгов на тот момент была оценена в 750 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Объем кредитов ОПК вырос почти на триллион рублей

В июле 2019 года Борисов говорил, что объем кредитов предприятий ОПК составляет более 2 трлн руб. Из-за большой кредитной нагрузки предприятия «живут впроголодь», отмечал тогда вице-премьер, оценивая «токсичные» долги в 750 млрд руб.
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Кредиты оборонных предприятий России достигли почти трех трлн рублей

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Кредиты оборонных предприятий выросли почти на триллион рублей

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