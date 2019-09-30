Финансы

Lenta.ruLenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
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Денег нет и не займете

Фонтанка.Ру07:01

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Газета.Ru01:45

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РБКвчера в 17:00

ЦБ ограничил банки в выдаче потребительских кредитов

Российская газетавчера в 17:15
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