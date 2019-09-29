Экономика
Lenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов
Новая газета29 сентября в 03:51
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Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Авторадио вчера в 11:41
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Происшествия
Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми
В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Газета.Ru вчера в 13:36
Авто
Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня вчера в 10:23
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Политика
«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»
Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
REGNUM 06:52
Авто
Great Wall представила рамный Haval H9 для экстремального бездорожья
Компания Great Wall начала продажи обновленного флагманского внедорожника Haval H9 в августе текущего года, а теперь производитель презентовал версию новинки для экстремального бездорожья.
Новые автомобили 30 сентября в 23:42
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Игры
Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android
News.ru вчера в 02:29
Происшествия
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин брал взятки прямо на Лубянке
Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, брал взятки прямо на работе.
Новая Кубань вчера в 09:53
Армия и оружие
Пентагон провел пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Министерство обороны США провело в среду четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем.
ТАСС 09:09
Экономика
Средний ежедневный чек россиян составляет 558 рублей
По итогам прошедшей недели - с 23 по 29 сентября - средний ежедневный чек составил 558 рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные холдинга Ромир.
Vologda-poisk.ru 10:54
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
Путин предупредил Зеленского о «тяжелом наследии»
Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоят «большие вызовы», так как предыдущее руководство страны оставило ему «тяжелое наследие».
Известия 09:45
Здоровье
Центр амбулаторной онкологической помощи открыли в Пензенской области
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2019-2024 годах в Пензенской области планируют открыть 10 подобных центров, из них пять – в Пензе и пять – в районах области.
АиФ Пенза 02:01
Происшествия
В Новосибирске найдено тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой
Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщает о том, что во вторник, 1 октября, в Кировском районе было найдено тело пропавшей в начале сентября Натальи Устиновой.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Армия и оружие
Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР
В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Генпрокуратура Украины изучает массовую выдачу иностранных паспортов
Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.
RT на русском 05:17
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service вчера в 11:46