Экономика

Lenta.ruLenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Прищемили сектор. С 1 октября ужесточаются правила выдачи потребительских кредитов

DP.RUвчера в 17:14

Бедным больше не дадут взаймы. Как работают новые ограничения Центробанка для потребкредитов

Новая газета29 сентября в 03:51

В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО

RT на русскомвчера в 14:30

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

РИА Новости30 сентября в 19:10

Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки граждан

ТАСС30 сентября в 17:16

Российских заемщиков начали оценивать по долговой нагрузке

РБК30 сентября в 17:00

Жить в долг станет труднее

Российская газетавчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия

Посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва

Аргументы недели 07:59
Армия и оружие

Беспилотник «Орлан-30» поступит на вооружение в 2020 году

Новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орлан-30" поступит на вооружение российской армии в 2020 году, сообщает газета "Известия".
Москва 24 02:59
Политика

Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»

Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Футбол

Шевченко согласился возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уже в ноябре может возглавить итальянский "Милан", легендой которого является, сообщает Tutto Mercato.
ProstoProSport 01:12
Политика

Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Происшествия

В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди

РИА Новости 05:52
Происшествия

Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину

Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество

В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП

К международному дню церебрального паралича в России создали особый шрифт, получивший название "Доброшрифт".
РИА Новости 07:28
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс вчера в 02:02
Авто

В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей

Раритетный экземпляр оценен в 55 млн рублей.
Актуальные Новости 07:53
Происшествия

Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»

Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Экономика

Решение о подорожании проезда в транспорте Петербурга пока не принято

Окончательное решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга пока не принято, рассматривается несколько вариантов, в том числе сохранение ныне действующих тарифов.
REGNUM 07:38
Экономика

Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»

Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Здоровье

В онкоцентре имени Блохина 26 врачей объявили об увольнении

Ранее руководство центра онкологии имени Блохина опровергло информацию о массовых увольнениях и заявило, что никто из сотрудников не подвергался психологическому давлению.
Православие и Мир 30 сентября в 08:23
Единоборства

Фергюсон показал, как Хабиб готовит тирамису

Нева Спорт 06:12
Происшествия

Кот поймал на парковке змею, сбежавшую из ТЦ в Волгограде

Интерфакс 05:12
Культура

Умер известный композитор Гия Канчели

Весьма 02:06
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК 30 сентября в 12:01
Политика

Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС

Новые Ведомости 05:22
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Технологии

Российских операторов 5G переведут на отечественные серверы

Согласно «дорожной карте», в 2021 году сети 5G должны быть установлены, как минимум в 5 городах-миллионниках, а до 2024 года — в 10.
Live24 03:58
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Политика

В Кремле опровергли отставку главы ФСИН

Указа об отставке директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко не было, заявил 2 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное