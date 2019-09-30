Экономика
Газета.RuЗаемщиков начали оценивать по долговой нагрузке
С 1 октября кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки. В итоге банки и МФО станут чаще отказывать в выдаче денег. С одной стороны, люди не попадут в долговую яму.
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Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru 00:34
Происшествия
Смолов получит миллионы рублей за разбитый им BMW
Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов получит шесть миллионов рублей от страховой компании за разбитый им в ДТП автомобиль BMW.
Lenta.ru 06:07
Спорт
Ласицкене прокомментировала своё трёхкратное чемпионство
Россиянка стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В этом году ЧМ проходит в Дохе.
DixiNews 03:29
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
Четвертая Власть 10:01
Футбол
Сергей Семак: «Гримальдо был нам интересен, но он слишком дорогой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 10:09
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Происшествия
Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Единоборства
«Чемпионат» покажет поединок Головкина и Деревянченко
Lenta.ru вчера в 11:03
Политика
Пушков назвал слова Макрона о России ответом на украинские демарши
По словам Пушкова, заявление президента Франции стало ответом "тяжеловесов Европы" на украинские и прибалтийские демарши.
Газета.Ru 10:23
Общество
Леонид Рошаль опроверг увольнение врачей НМИЦ онкологии имени Блохина
Выступление врачей из НМИЦ онкологии имени Блохина прокомментировал глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Петербургский дневник 04:57
Политика
В офисе Зеленского изъяли документы об инциденте в Керченском проливе
Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Московский Комсомолец 09:59
Политика
Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией
Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Происшествия
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
Мотовилихинский районный суд Перми приговорил к двум годам ограничения свободы сотрудницу ЧОП Яну Галкину, дежурившую в пермской школе в день нападения на нее двух подростков, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:37
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
РИА Новости вчера в 13:19
Гаджеты
В России выпустят «умную» колонку с дистанционным управлением жестами
В Telegram-чате «Яндекс.Станция, Умный дом и устройства с Алисой» появилось видео с работой прототипа «умной» колонки, которую компания ещё не анонсировала.
Ferra 09:52
Происшествия
Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева
Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого, осужденного за драку в центре Москвы вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
РБК 06:38
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
Автоновости дня вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг
Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.
РБК 08:58
Политика
На Украине завели дело против экс-генпрокурора Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора страны Юрия Луценко, передает УНН со ссылкой на и.о. начальника пресс-службы ГБР Максима Билоусенко.
Rambler News Service 07:05
Политика
Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР
Lenta.ru вчера в 09:09