Экономика
Lenta.ruКредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Изменения коснутся россиян с высокой долговой нагрузкой. Теперь они могут столкнуться с отказами в получении займа или его рефинансировании.
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В Госдуме прокомментировали изменение правил выдачи кредитов банками и МФО
RT на русскомвчера в 14:30
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Политика
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет.
RT на русском 13:58
Культура
Ушел из жизни чешский певец Карел Готт
Чешский певец Карел Готт скончался в возрасте 80 лет.
REGNUM 04:38
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на игру Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Петербургский «Зенит» опубликовал стартовый состав на домашний матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики».
РБК 14:09
Армия и оружие
Посол США в России отверг предложение Москвы о моратории на РСМД
Посол США в Москве Джон Хантсман, комментируя российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил, что в нынешних условиях не стоит рассчитывать на серьезный разговор.
РИА Новости 14:15
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:59
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации его разговора с Трампом
Ранее в Кремле прокомментировали публикацию стенограммы телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа.
Слово и Дело 08:41
Политика
Украина, Россия, ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера». Что это значит
Как объясняет «Страна.Ua», фактически реализация «формулы Штайнмайера» заставит Украину отказаться от обвинений России в оккупации, признать гражданский конфликт и начать договариваться с представителями Донбасса.
66.ru 00:25
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Авто
Hyundai озвучила цены на автомобили по подписке
Компания Hyundai Motor объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня вчера в 08:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК 11:17
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Авто
В России выставили на продажу бэтмобиль за 55 миллионов рублей
На Авто.ру появилось объявление о продаже бэтмобиля, точной копии машины из фильма «Бэтмен против Супермена».
Журнал Авто.ру 06:46
Политика
ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов от Google на Mate 30 Pro
После презентации стало известно, что для Huawei Mate 30 создан сайт, откуда можно было скачать приложение для «взлома» смартфона, позволяющего устанавливать все сервисы Google.
Газета DAILY 06:33
Кино
Netflix опубликовал трейлер нового фильма Майкла Бэя
RuNews24.ru 03:31
Футбол
КДК РФС оштрафовал Кононова на 100 тысяч рублей
По словам главы КДК Артура Григорьянца, которые передаёт ТАСС, уволенный по завершении встречи специалист за неявку на послематчевое интревью и пресс-конференции оштрафован на 100 тыс. рублей.
RT на русском 09:18
Гаджеты
Компания GoPro представила экшн-камеру GoPro Hero 8
Компания GoPro наконец представила долгожданную экшн-камеру GoPro Hero 8. Новинку можно считать прямым наследником прошлогодней модели.
ITZine.ru 00:15
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Авто
Эксперты объяснили необходимость прогрева двигателя машины зимой
Автомобильные эксперты России дали свой ответ на вызывавший дискуссию среди автомобилистов вопрос — нужно ли зимой прогревать двигатель машины.
Народные новости 11:23
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 12:49