Армия и оружие
REGNUMКрейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Задачи были выполнены группировкой разнородных ударных сил Северного флота, возглавляемой тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в акватории Баренцева моря начался сбор-поход Северного флота.
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Ракетные крейсеры Северного флота нанесли удар по «врагу» в Баренцевом море
Комсомольская правда03:23
К ракетным стрельбам в Баренцевом море привлекли бомбардировщики Ту-22М3
Mil.Press FLOT09 июля в 10:49
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике
Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 03:18
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 09 июля в 11:21
Общество
В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 03:37
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Наука
Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса
Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:07
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Армия и оружие
В США нашли замену истребителю F-16
ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.
ТК Звезда 03:40
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Авто
В России стартовало производство Niva под брендом Lada
В России стартовало производство Niva под брендом Lada, которое организовали на предприятии в Тольятти.
Tvoe-avto.com вчера в 07:20
Общество
За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах
За сутки в России подтверждено 6611 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Кино
Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года
Sony решила перенести премьеру экранизации Monster Hunter Пола Андерсона с 4 сентября на 23 апреля следующего года.
Игромания.ру 04:36
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 09 июля в 07:34
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Министерство здравоохранения начало контролировать ситуацию, вызванную дефицитом лекарства «Винкристин», который предназначен для лечения онкобольных.
Live24 вчера в 08:02
Происшествия
На Украине с пулевым ранением головы найдет глава ячейки радикалов
Прошлой ночью в Николаеве попытались ликвидировать руководителя местной ячейки праворадикальной партии «Свобода» Демида Губского.
Новостной фронт 04:34
Шоу-бизнес
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения
Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 04:48
Армия и оружие
Вдоль побережья Крыма обнаружена радиолокационная «аномалия»
Вдоль побережья Крыма в районе Запорожской области в Азовском море, зафиксирована сильная радиолокационная активность, сообщает «Царьград».
ИА Новороссия 04:53
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными.
Kleo.ru 04:59