Задачи были выполнены группировкой разнородных ударных сил Северного флота, возглавляемой тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в акватории Баренцева моря начался сбор-поход Северного флота.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 5,7K

Общество Гражданам могут разрешить получать сведения об умершем родственнике Кабмин России внёс в Госдуму законопроект, предлагающий наделить Минздрав РФ полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его законного представителя на разглашение врачебной тайны, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Экономика Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год. 133

Общество В России за сутки выявили 6611 случаев заражения коронавирусом Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в 83 российских регионах за сутки выросло на 6611, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наука Открыт фактор, удваивающий вероятность смерти от коронавируса Повышенный уровень глюкозы в крови пациента натощак удваивает риск его смерти от тяжелых форм коронавируса COVID-19. 36

Армия и оружие В США нашли замену истребителю F-16 ВВС США решили принять на вооружение вместо некоторых истребителей F-16 небольшие ударные беспилотники Skyborg.

Кино Sony отложила экранизацию Monster Hunter до 2021 года Sony решила перенести премьеру экранизации Monster Hunter Пола Андерсона с 4 сентября на 23 апреля следующего года. 1

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 15

Происшествия На Украине с пулевым ранением головы найдет глава ячейки радикалов Прошлой ночью в Николаеве попытались ликвидировать руководителя местной ячейки праворадикальной партии «Свобода» Демида Губского.

Шоу-бизнес Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Тарасова и Костенко отмечает день рождения Старшая дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Милана отмечает день рождения. 3

Армия и оружие Вдоль побережья Крыма обнаружена радиолокационная «аномалия» Вдоль побережья Крыма в районе Запорожской области в Азовском море, зафиксирована сильная радиолокационная активность, сообщает «Царьград».

Биатлон Майгуров единогласно избран на пост президента СБР Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.