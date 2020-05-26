Политика
НТР 24Кремль: Поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса
Ситуация с коронавирусом не повлияла на актуальность поправок к Конституции, считают в Кремле. Официальную позицию российской власти озвучил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не считают, что предлагаемые изменения в основной закон страны могли устареть.
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Общество - это же не закостенелая структура, общество - это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:00
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Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Политика
Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня
РИА Новости 09:07
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве.
Москва 24 14:26
Технологии
Крупнейшее обновление Windows 10 этого года станет доступно всем уже на этой неделе
Строго говоря, выпуск обновления Windows 10 May 2020 (билд 19041, он же Windows 10 2004) состоялся еще пару недель назад — он стал доступен подписчикам Microsoft Developer Network.
iXBT.com 02:18
Хоккей
Агент Паремузов предложил новый формат розыгрыша Кубка Гагарина
В прошлом сезоне Кубок Гагарина завершился 19 апреля, а чемпионат мира стартовал 10 мая.
Спорт день за днем 06:12
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Политика
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Политика
В США спрогнозировали вероятность войны Украины с Россией из-за Крыма
Потенциальной причиной для вооруженного конфликта между Россией и Украиной может стать критическая нехватка воды в Крыму.
Профиль вчера в 18:51
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Происшествия
Суд продлил меру пресечения владельцу крымского парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд продлил до 3 августа меру пресечения владельцу парка львов "Тайган" Олегу Зубкову.
ИА Крыминформ 04:37
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Футбол
Семин отреагировал на поддержку Дзюбы
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
Газета.Ru 08:33
Общество
Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
Известия вчера в 06:36
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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Общество
Минтранс разработал санитарные рекомендации для автотранспорта
Документ размещен на сайте министерства. Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.
Российская газета 14:10
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
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Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13