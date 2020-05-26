Общество - это же не закостенелая структура, общество - это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни.

Ситуация с коронавирусом не повлияла на актуальность поправок к Конституции, считают в Кремле. Официальную позицию российской власти озвучил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле не считают, что предлагаемые изменения в основной закон страны могли устареть.

Кремль: Поправки к Конституции не устарели из-за коронавируса

Политика США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. 356

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,8K

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 308

Общество Рекордные осадки ожидаются в столице в конце недели Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что рекордное количество осадков в конце недели ожидается в Москве. 1

Хоккей Агент Паремузов предложил новый формат розыгрыша Кубка Гагарина В прошлом сезоне Кубок Гагарина завершился 19 апреля, а чемпионат мира стартовал 10 мая.

Политика Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.

Общество Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 4

Общество Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение. 1,1K

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 7

Политика Архангельская область и НАО разработают программу интеграции Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов. 2

Экономика Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL. 50

Футбол Семин отреагировал на поддержку Дзюбы Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о поддержке со стороны нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

Экономика В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока. 1,4K

Общество Минтранс разработал санитарные рекомендации для автотранспорта Документ размещен на сайте министерства. Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.

Здоровье Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса. 7