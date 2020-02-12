Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с главой "Роснефти" критерии эффективности руководителей госкомпаний.
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«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
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Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

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СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии эффективности госкомпаний

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Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

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Песков: Путин и Сечин не обсуждали тему изменения методики оценки менеджмента госкомпаний

ТАСС06:21

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

РБК01:53

«Роснефть» устала резать расходы

Коммерсантъвчера в 17:48
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Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
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Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

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Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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