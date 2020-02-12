Экономика
РЕН ТВКремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с главой "Роснефти" критерии эффективности руководителей госкомпаний.
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с чего всё началось
Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 17:48
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Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию по Ливии
Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию на премьере фильма «Лед 2»
Алла Пугачева прокомментировала эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2". Как сообщает "Газета.ру", в момент, когда в кинотеатре сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой начала петь песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Политика
Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
Происшествия
Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии
Происшествия
В «Галерее» группа молодых людей подралась с охраной ТЦ
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева показала себя без волос после химиотерапии
Известная актриса Александра Яковлева несколько лет борется с раком груди. Доктора диагностировали у нее четвертую стадию онкологии.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
Обострение ситуации в Идлибе обсудили сегодня президенты России и Турции.
Здоровье
Минздрав назвал число возникающих из-за ошибок врачей осложнений
В России ошибки и непрофессионализм врачей ежегодно приводят к осложнениям у 70 тыс. пациентов.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Футбол
Умер ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд
Политика
Эстония заявила о возможности превентивного удара России по Прибалтике
Военный потенциал России на западном направлении усиливается.
Политика
Нарышкин назвал Польшу молчаливым пособником нацистской Германии
Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году, считает Нарышкин.
Экономика
Гончаров: Чудес не бывает, Украину ждет дефолт. И это еще мягкий сценарий
Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что государственный долг Украины за прошедший год вырос на $6 млрд и по состоянию на 1 января 2020 г. составляет $84,4 млрд Нужно 9 млрд долл.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Хоккей
Ветеран «Сент-Луиса» потерял сознание во время матча с «Анахаймом»
Защитнику «Сент-Луиса» стало плохо, он потерял сознание, после чего команды приняли решение не доигрывать матч.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
Адвокат фигуранта дела «Сети» собирается обжаловать приговор
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.