Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с главой "Роснефти" критерии эффективности руководителей госкомпаний.
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с чего всё началось

«Роснефть» устала резать расходы

Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.
Коммерсантъвчера в 17:48

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Песков: Путин и Сечин не обсуждали критерии эффективности госкомпаний

REGNUM07:15

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии KPI в госкомпаниях

РБК01:53

Кремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний

РЕН ТВ06:07

Сечин попросил Путина по-новому оценивать эффективность глав госкомпаний

Forbes02:55

СМИ узнали о просьбе Сечина к Путину поменять критерии эффективности госкомпаний

Ведомости02:37

Песков: Путин и Сечин не обсуждали тему изменения методики оценки менеджмента госкомпаний

ТАСС06:21

«Роснефть» устала резать расходы

Коммерсантъвчера в 17:48
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Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Происшествия

Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.
Ведомости 05:41
Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба опубликовал шутливую фотографию, связанную с тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
РИА Новости 08:59
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU вчера в 08:31
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Росбалт 08:45
Политика

Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства

Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
Национальная служба новостей 06:29
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Армия и оружие

Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря

Российская газета 05:14
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
ToDay News Ufa 01:18
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Москва 24 05:03
Общество

В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II

По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Говорит Москва 03:56
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Ведомости 07:59
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Космос

Астрономы изучают новые снимки астероида Паллада

На снимках видно, что поверхность астероида усеяна кратерами.
HotGeo вчера в 09:17
Экономика

Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие

В США рассказали о преимуществе китайских радаров перед российскими

Автор приводит комментарий военного эксперта Джастина Бронка, который считает, что прогнозируемое преимущество Китая перед Россией в области радаров обусловлено развитой радиоэлектронной промышленностью и сильной экономикой.
Lenta.ru 08:50
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
Авто

Nissan готовит новый компактный кроссовер

Напомним, впервые о новом компактном кроссовере Nissan стало известно в конце января на пресс-конференции японской марки, тогда же показали первый тизер модели и ограничились общей информацией, уточнив, что в разработке новинки принимали участие специалисты и японского, и индийского подразделений Nissan, а первым и главным рынком для автомобиля станет Индия.
Тарантас Ньюс 08:29
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Дочь Андрея Аршавина отметила второй день рождения без него

Вчера младшей дочери скандально известного Андрея Аршавина исполнилось три года.
StarHit.ru 03:30
Здоровье

В Тюмени выписали студентку, у которой ранее выявили коронавирус

Китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени.
RT на русском вчера в 06:32
Армия и оружие

Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
Экономика

По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе

В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
REGNUM 08:04
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Чемпионат 07:07
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Шоу-бизнес

Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой

Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Московский Комсомолец 07:22
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
REGNUM вчера в 06:28
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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