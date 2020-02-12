Экономика
РЕН ТВКремль: Путин и Сечин не обсуждали критерии KPI глав госкомпаний
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не обсуждал с главой "Роснефти" критерии эффективности руководителей госкомпаний.
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с чего всё началось
Компания просит президента РФ оценивать эффективность по динамике EBITDA «Роснефть» хочет изменить методику оценки эффективности менеджмента госкомпаний, которую в 2014 году поручил ввести президент Владимир Путин.Коммерсантъвчера в 17:48
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Политика
В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Происшествия
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.
Футбол
Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба опубликовал шутливую фотографию, связанную с тренером "Рубина" Леонидом Слуцким.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»
Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Политика
Матвиенко поддержала идею пожизненного сенаторства
Рабочая группа по Конституции обсудит идею пожизненного назначения сенаторов Матвиенко добавила, что эта идея обсуждается с 2014 года.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Армия и оружие
Красный навал: как два сторожевика выгнали корабли США из Черного моря
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Общество
В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II
По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Политика
Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»
Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Космос
Астрономы изучают новые снимки астероида Паллада
На снимках видно, что поверхность астероида усеяна кратерами.
Экономика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Армия и оружие
В США рассказали о преимуществе китайских радаров перед российскими
Автор приводит комментарий военного эксперта Джастина Бронка, который считает, что прогнозируемое преимущество Китая перед Россией в области радаров обусловлено развитой радиоэлектронной промышленностью и сильной экономикой.
Происшествия
Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками
В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Авто
Nissan готовит новый компактный кроссовер
Напомним, впервые о новом компактном кроссовере Nissan стало известно в конце января на пресс-конференции японской марки, тогда же показали первый тизер модели и ограничились общей информацией, уточнив, что в разработке новинки принимали участие специалисты и японского, и индийского подразделений Nissan, а первым и главным рынком для автомобиля станет Индия.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Аршавина отметила второй день рождения без него
Вчера младшей дочери скандально известного Андрея Аршавина исполнилось три года.
Здоровье
В Тюмени выписали студентку, у которой ранее выявили коронавирус
Китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Экономика
По разным причинам: премьер Украины признал подорожание услуг ЖКХ в январе
В январе жилищно-коммунальные услуги обойдутся украинцам «немножко дороже», чем в декабре прошлого года, заявил 12 февраля на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Сын Сенчуковой и Рыбина удивил всех своей красотой
Советская и российская певица Наталья Сенчукова опубликовала в Instagram поздравление с днем рождения своего сына Василия Рыбина, которому исполнился 21 год.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.