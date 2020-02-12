с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

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