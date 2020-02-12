Политика
Вести.RuКремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:33
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Политика
В Кремле отреагировали на «иконы» с Путиным в Пулкове
Ранее пользователи соцсетей и СМИ обнаружили, что в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» в качестве сувениров продают изображения Путина, стилизованные под иконы рядом с ликом Николая Чудотворца.
Культура
Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Происшествия
В Кузбассе начальника отдела МВД обвинили в избиении задержанного
Начальник отделения полиции "Шерегеш" в Таштагольском районе подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия к задержанному.
Армия и оружие
Россия предложила Турции определить отношения с США
Россия предложила Турции выяснить отношения с Америкой.
Кино
Warner Bros. переименовала «Хищных птиц» из-за низких сборов
Американская кинокомпания Warner Bros. изменила название фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).
Экономика
Инвестпрорыв совершили 20 российских регионов в 2019 году
Настоящий прорыв удалось совершить 20 российским регионам в 2019 году на фоне снижения инвестиционной активности.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Жительница Кубани пожаловалась Бастрыкину, что после гибели ее мужа при обвале грунта не хотели возбуждать дело
Глава Следственного комитета РФ поручил провести проверку в Краснодарском крае, где долгое время не возбуждали уголовное дело после гибели мужчины-горняка Глава ведомства 12 февраля провел в Москве личный прием граждан.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Политика
Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Космос
Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner
В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
Экономика
Минфин взыскал с новосибирской агрокомпании больше миллиарда рублей
В 2009 году компания получила от банка кредит в сумме 860 млн рублей на покупку сырья.
Наука
Специализированный жаргон и терминология убивают интерес людей к науке и политике
Новое исследование, опубликованное в Journal of Language and Social Psychology, показало, что люди, которые читали научно-технические материалы, переполненные профессиональной терминологией, чувствовали себя менее осведомленными в научных вопросах и слишком низкоквалифицированными для того, чтобы обсуждать подобные темы.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.