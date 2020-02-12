Политика
Вести.RuКремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:33
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Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Экономика
Путин назвал гарантии прочности российской экономики
Ранее Путин говорил о том, что темпы роста ВВП в России должны быть выше мировых.
Хоккей
Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за контакт с судьей
КХЛ наказала защитника «Сибири» Андрея Ермакова за инцидент в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (0:3). Во время вбрасывания хоккеист сбил с ног арбитра.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Общество
Власти Гонконга назвали еще одну версию распространения коронавируса
Власти Гонконга назвали еще один возможный способ распространения нового вида коронавируса COVID-19.
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
Экономика
Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год
Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Экономика
Министр сельского хозяйства РТ подвел итоги в растениеводстве
Здоровье
В больницах Липецка запретили навещать пациентов
В больницах города ввели карантин – посещать пациентов, находящихся на лечении в медучреждениях, запрещено.
Политика
Рейтинг доверия Путину упал вдвое
За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
Армия и оружие
ЦПВС: военные США открыли огонь по мирным жителям в Сирии
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в канадское поместье
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи переехали в поместье, расположенное в канадском Ванкувере.
Общество
В Госдуму внесена поправка о расширении программы маткапитала
Политика
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Киберспорт
Natus Vincere вышли на ESL One Los Angeles
Игры
Ubisoft анонсировала Prince of Persia: The Dagger of Time, и это «побег из комнаты»
Хоккей
Алексей Морозов займет пост президента КХЛ
Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов займёт должность президента Континентальной хоккейной лиги.
Космос
Космический телескоп CHEOPS делает первые снимки
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
В апреле у россиян может появиться еще один выходной день
День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала фанатам, что «занималась волосиками»
По мнению самой теледивы, получилось «натурально, стильно и свежо». А фанаты разделились на два лагеря, отмечает Леди майл.
Технологии
Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление
За период 2019-2021 гг. федеральный бюджет выделит 101 млрд руб. Кураторами мероприятий федпроекта в большинстве случаев являются Минкомсвязи и / или Минэкономразвития.