Политика
Вести.RuКремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости05:33
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Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Космос
Космический телескоп CHEOPS делает первые снимки
Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» с YouTube-канала политика Алексея Навального.
Футбол
«Ювентус» заключил новую сделку с компанией Allianz на 103 млн евро
Благодаря достигнутым договорённостям, клуб пополнит свою казну на 103,1 млн евро.
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Программа писателя под названием Dollar Baby продает права на экранизации рассказов Кинга за доллар при условии, что снятый фильм будет не более 40 минут длительностью.
Армия и оружие
Япония заявила о намерении создать систему для самоподрыва ракет КНДР
Журнал рассказал о принципах новой системы "Планируется с помощью мощного излучения на рушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена", — раскрывают план властей Японии журналисты.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
Армия и оружие
Турция стягивает войска и технику к границе с Сирией
К северной части сирийской границы стягиваются войска и бронетехника Турции. Информацию передает телеканал «Россия 24».
Политика
Преемница Меркель отказалась претендовать на пост канцлера Германии
Кино
Появился трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона
Наука
Специализированный жаргон и терминология убивают интерес людей к науке и политике
Новое исследование, опубликованное в Journal of Language and Social Psychology, показало, что люди, которые читали научно-технические материалы, переполненные профессиональной терминологией, чувствовали себя менее осведомленными в научных вопросах и слишком низкоквалифицированными для того, чтобы обсуждать подобные темы.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Авто
Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada
Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Здоровье
Газета The Times написала о «гибели» российского здравоохранения
Британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказала, что здравоохранение в России гибнет, пишет Взгляд.ру.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Общество
Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса
Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии
Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.