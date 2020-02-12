Политика

Вести.RuВести.RuКремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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с чего всё началось
Поправки в Конституцию, инициированные президентом России и ослабляющие его роль в управлении страной, могут быть лишь планом «Б» для сохранения у власти Владимира Путина после того, как срок его полномочий истечет в 2024 г., пишет
 Bloomberg со ссылкой на источники.
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Bloomberg утверждает, что Путин решил изменить Конституцию после отказа Лукашенко объединить две страны

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Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за провала плана объединиться с Белоруссией

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Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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