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REGNUM
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Кремль: Россия продолжит защищать русскоязычное население Донбасса

Москва, 29 января 2021, 12:58 — REGNUM Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик, заявил 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля

Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит". Название форума "Русский Донбасс" пресс-секретарь президента РФ счел "абсолютно нормальным".
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