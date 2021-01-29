Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит". Название форума "Русский Донбасс" пресс-секретарь президента РФ счел "абсолютно нормальным".

ТАСС 04:33