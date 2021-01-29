Кремль: Россия продолжит защищать русскоязычное население Донбасса
Москва, 29 января 2021, 12:58 — REGNUM Россия занимает последовательную позицию по защите русскоязычного населения Донецкой и Луганской народных республик, заявил 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
Песков заявил, что вопроса присоединения Донбасса к России нет в повестке дня Кремля
Отвечая на вопрос, при каких условиях РФ готова включить Донбасс в состав страны, Песков повторил: "Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит". Название форума "Русский Донбасс" пресс-секретарь президента РФ счел "абсолютно нормальным".
ТАСС04:33
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Песков: вопрос присоединения Донбасса к России не стоит на повестке дня Кремля
Национальная служба новостей04:50