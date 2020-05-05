Коронавирус
Моя Москва.онлайнКремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «РИА Новости», со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новости04 мая в 07:20
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В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве
Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
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В Севастополе выявили восемь новых больных коронавирусом
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 8 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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В Псковской области ограничили карантинные меры
В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
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Kursk.com 04 мая в 05:31
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Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России
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Rambler News Service 04:46
Культура
В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»
Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.
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В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Здоровье
За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек
Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
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Общество
В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
Общество
Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
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REGNUM вчера в 11:14
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
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В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Бабкина заявила, что пневмония поразила 80% её лёгких
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