Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «РИА Новости», со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Кремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом

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