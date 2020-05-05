Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнКремль анонсировал совещание с Путиным по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин проведет совещание, посвященное реализации принятых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «РИА Новости», со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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с чего всё началось

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости04 мая в 07:20

Подробнее о событии

Путину представят рекомендации по снятию ограничений по коронавирусу 6 мая

Телеканал 360°03:59

Путин проведет онлайн-совещание по борьбе с коронавирусом

Аргументы и Фактывчера в 18:23

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Известия04 мая в 07:00

Правительство и Роспотребнадзор сегодня должны представить план поэтапного выхода из режима изоляции

Эхо Москвы04 мая в 23:03

Путин проведет 6 мая совещание по коронавирусу

РИА Новости04 мая в 11:30

Шаг за шагом

Российская газетавчера в 13:39

Путин 6 мая проведет совещание о поэтапном выходе из режима ограничений

ТАСС04 мая в 06:56
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Политика

В Китае назвали абсурдными обвинения в сокрытии вспышки коронавируса

Пекин расценивает как абсурдные и политически мотивированные обвинения в том, что Китай якобы скрывал информацию о вспышке коронавируса.
ТАСС 04:38
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Экономика

Силуанов назвал прогрессивным налогообложение по большим депозитам

Москва, 6 мая 2020, 00:55 — REGNUM Введенный в России налог на доход по депозитам свыше миллиона рублей фактически является прогрессивным, заявил 5 мая министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».
REGNUM вчера в 17:55
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Наука

Зажатый в щели водород начал гореть фрактально

Физики обнаружили, что если поджечь смесь водорода и воздуха в щели толщиной в несколько миллиметров, то фронт горения может распространяться по необычным фрактальным траекториям.
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Общество

В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра в Москве

Гроза с дождём и порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Москве до полуночи среды, 6 мая.
RT на русском вчера в 08:02
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Культура

Автор «Сумерек» подтвердила дату выхода новой книги

Телеканал 360° вчера в 22:19
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Общество

В Севастополе выявили восемь новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировали 8 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Примечания 05:01
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Политика

Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
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Общество

В Воронежской области намерены ввести масочный режим

Воронеж, 6 мая 2020, 11:36 — REGNUM Масочный режим планируют ввести в Воронежской области уже в ближайшие дни.
REGNUM 04:36
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Общество

60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
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Общество

Академик РАН назвал необычным сценарий эпидемии коронавируса в России

Сценарий эпидемии новой коронавирусной инфекции в России является необычным и непохожим ни на китайский, ни на итальянский вариант развития событий, заявил в беседе с НСН руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Rambler News Service 04:46
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Культура

В США снимут научно-фантастический фильм по сценарию автора «Бэтмена»

Компания Paramount снимет научно-фантастическую ленту «2084» по оригинальному сценарию Маттсона Томлина, который выступил одним из авторов сценария к фильму «Бэтмен» Мэтта Ривза.
RT на русском 04:38
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
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Общество

В Тульской области за сутки выявлено 75 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Туле и области зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Тульские новости 04 мая в 04:01
336
Общество

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском вчера в 16:04
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Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM вчера в 11:14
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Политика

В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
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Происшествия

Подросток погиб при падении со скалы в горах в Крыму

Известия 05:06
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

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Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
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Общество

В Пензенской области 12 медработников лечатся от коронавируса

16 медработников уже переболели коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у 20 медработников.
Пенза-взгляд 02:37
Политика

В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой

На портале Change.org 3 мая появилась петиция, обращенная к МИД, об отставке официального представителя ведомства Марии Захаровой.
ТурДом вчера в 03:15
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Здоровье

В Нижегородской области выявили ещё 272 случая заражения коронавирусом

Нижний Новгород, 6 мая 2020, 11:45 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 6 мая выявили 272 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 04:45
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Бабкина заявила, что пневмония поразила 80% её лёгких

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Life.ru вчера в 14:30
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